Ünlü modelden şaşkına çeviren açıklama! "Vücut kılları beni seksi hissettiriyor"

21 yaşındaki Avustralyalı model Aimee, vücut kıllarını sevdiğini ve vücudunun her yerinin kıllarla sarılması için jileti bıraktığını açıkladı.

Aimee, uzayan kıllarını 54.000 Instagram takipçisine göstermekten çekinmiyor.

Ünlü model hayranları tarafından “iğrenç” olarak nitelendirildi.



Troller ne derse desin, istenmeyen tüylerini saklamaya gerek duymadığını ifade eden Aimee, "Bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu hijyenik bulmadığını dile getirerek doğallıkla alakası olmadığını savundu.

