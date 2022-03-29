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Ünlü modelden şaşkına çeviren açıklama! "Vücut kılları beni seksi hissettiriyor"

29.03.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Aimee, vücut kıllarını sevdiği için jiletten kurtuldu. Kararının eleştiri almasına rağmen, vücut kıllarının 'seksi' olduğunu düşünen Aimee, uzayan kıllarıyla fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Ünlü modelden şaşkına çeviren açıklama! "Vücut kılları beni seksi hissettiriyor"

21 yaşındaki Avustralyalı model Aimee, vücut kıllarını sevdiğini ve vücudunun her yerinin kıllarla sarılması için jileti bıraktığını açıkladı.

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Aimee, uzayan kıllarını 54.000 Instagram takipçisine göstermekten çekinmiyor.

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Ünlü model hayranları tarafından “iğrenç” olarak nitelendirildi.
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Troller ne derse desin, istenmeyen tüylerini saklamaya gerek duymadığını ifade eden Aimee, "Bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu hijyenik bulmadığını dile getirerek doğallıkla alakası olmadığını savundu.

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