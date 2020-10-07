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Ünlü modelin erkek arkadaşından gördüğü şiddet şoke etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Belçikalı model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak,18 ay önce başlayan rüya ilişkisinin nasıl kabusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı.

Ünlü modelin erkek arkadaşından gördüğü şiddet şoke etti!

Belçikalı model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak,18 ay önce başlayan rüya ilişkisinin nasıl kabusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı.

Belçikalı ünlü model Anthonia Rochus (21), sosyal medya hesabından eski erkek arkadaşının kendisine uyguladığı şiddet ve tacizi günü gününe çekilmiş fotoğraflarla yayınladı.Belçika'nın Lier kentinde yaşayan ve güzel model, gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi. Rochus, 18 aylık ilişkisine ilişkin "Her şeyin başladığı yerde, her şeyin bittiği yerde" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

POLİSE BAŞVURDU

Rochus, eski erkek arkadaşıyla yaklaşık iki yıl önce tatilde tanıştığını, 'ilk görüşte aşık' olduğunu ve 'hemen birlikte yaşamaya başladıklarını' söyledi. Zaman ilerledikçe sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Rochus, 18 aylık ilişkinin sonunda çareyi polise başvurmakta bulduğunu belirtti.Rochus, sevgilisinden 20'nin üzerinde şiddet gördüğünü ifade ederek, " Sonunda hikayemi anlatacak cesareti buldum" diye konuştu. Öte yandan polisin, Rochus'un şikayeti üzerine soruşturma başlattıldığını açıkladı.

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