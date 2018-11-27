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Ünlü modelin zor anları! Geceye damga vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bir derginin düzenlediği güzellik ödülleri törenine davet edilen ünlüler bakışları üzerine çekerken, davetliler arasında en çok ilgi çeken isim Demi Rose oldu. İddia konusunda sınırlarının ne denli aşılmaz olduğunu gözler önüne seren güzel model, yine dikkatleri toplamayı başardı.

Sınırları zorlayan iddialı elbisesi 23 yaşındaki modele soğuk terler döktürdü. Demi Rose, geceyi bakın hangi pozlarla sonlandırdı...

Demi Rose'un elbisesi geceye damga vurdu

OK! dergisinin düzenlediği güzellik ödülleri törenine güzel model Demi Rose damgasını vurdu.
Mini altın sarısı bir elbise tercih eden 23 yaşındaki güzel dekoltesiyle de dikkat çekti.
Kıyafeti nedeniyle araca binerken zorlanan Rose, frikik vermemek için büyük çaba sarf etti.
Olabilecek kazaları engellemeye çalışan Demi Rose, eliyle önlem almaya çalıştı.
Ünlü model kırmızı halıda da derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose elbise dekolte

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