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Ünlü müzik grubu Show TV'de program yapacak

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

İyi müziği ve usta müzisyenleri ekran başında görmeyi özleyenler için hasret sonunda bitiyor; Rubato Zamanı çok yakında Show TV’de başlıyor!

Ünlü müzik grubu Show TV'de program yapacak

Samimi sohbeti ve unutulmaz şarkılara yaptığı eşsiz yorumlarıyla Rubato, birbirinden ünlü konuklarıyla birlikte evlerinize konuk oluyor.

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Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atacak. Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelecek ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.


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