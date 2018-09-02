Ünlü müzisyenlerden İsrail'in müzik festivaline boykot

KUDÜS (AA) - Aralarında İsveç ve Güney Afrikalı sanatçıların da bulunduğu 7 yabancı sanatçının, İsrail'deki Meteor Müzik Festivali'ni boykot etmeye karar verdiği bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Meteor Müzik Festivali'ne katılımını iptal eden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den önce birçok yabancı sanatçının da katılımını iptal ettiği belirtildi.

Haberde, Amerikalı müzisyenler Henry Louver, Wolfox ve Payton ile İngiliz müzisyenler Leon Vinhol ve Shanthi Celeste ile İsveçli müzisyen Seinfeld ve Güney Afrikalı Müzik Grubu Black Motion'un festivali boykot ettiği ifade edildi.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen "BDS Hareketi"nin çağrısı üzerine katılımların iptal edildiği vurgulanan haberde, boykota ünlü İngiliz müzisyen ve BDS aktivisti Roger Waters'ın da destek verdiğine işaret edildi.

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Znobia ile Khalas müzik gruplarının da Meteor Müzik Festivali'ni boykot edeceği aktarıldı.