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Ünlü müzisyenlerden İsrail'in müzik festivaline boykot

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 20:48 | Son Güncelleme

Ünlü müzisyenlerden İsrail'in müzik festivaline boykot

KUDÜS (AA) - Aralarında İsveç ve Güney Afrikalı sanatçıların da bulunduğu 7 yabancı sanatçının, İsrail'deki Meteor Müzik Festivali'ni boykot etmeye karar verdiği bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Meteor Müzik Festivali'ne katılımını iptal eden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den önce birçok yabancı sanatçının da katılımını iptal ettiği belirtildi.

Haberde, Amerikalı müzisyenler Henry Louver, Wolfox ve Payton ile İngiliz müzisyenler Leon Vinhol ve Shanthi Celeste ile İsveçli müzisyen Seinfeld ve Güney Afrikalı Müzik Grubu Black Motion'un festivali boykot ettiği ifade edildi.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen "BDS Hareketi"nin çağrısı üzerine katılımların iptal edildiği vurgulanan haberde, boykota ünlü İngiliz müzisyen ve BDS aktivisti Roger Waters'ın da destek verdiğine işaret edildi.

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Znobia ile Khalas müzik gruplarının da Meteor Müzik Festivali'ni boykot edeceği aktarıldı.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar Hareketi" (BDS), uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.

İsrail, BDS'yi stratejik bir tehdit olarak görüyor ve harekete bağlı aktivistleri anti-Semitist olmakla suçlayarak, boykot çağrısında bulunan bu kişileri sınır dışı ediyor.

İsrail Parlamentosu (Knesset) Mart 2017'de, İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören "boykot" yasasını onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BDS Filistin israil Meteor Müzik Festivali

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