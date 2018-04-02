'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Instagram'da fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

1 / 107 Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

2 / 107 Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

3 / 107 Ata Demirer

4 / 107 Ünlü oyuncu instagram hesabından #tbt (anı paylaşma günü) notuyla paylaştı "Madem mevzu #tbt 1991 Marmaris turunç otel Yarı zamanlı piyanist Yarı zamanlı animatör" notuyla paylaştı.

5 / 107 Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

6 / 107 72 yaşındaki Türkan Şoray fotoğrafın altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

7 / 107 Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından İrem Derici, ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

8 / 107 Sürpriz bir karara imza atarak sevgilisi Lider Şahin'den ayrılan popçu İrem Derici çocukluk fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

9 / 107 Paylaşımının altına "Ay tipe koş, pek de değişmemişim hani" notunu düşen İrem Derici'nin bu fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

10 / 107 İrem Derici

11 / 107 Güzel model Didem Soydan Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

12 / 107 Soydan fotoğrafının altına; "İşte bunlar hep POZ. (annem lady diana hayranıydı dolayısı ile bir dönem evde ,okulda bu saçla gezdim, üzerimdeki kombin anneme ait.) yazdı.

13 / 107 Serdar Ortaç

14 / 107 Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:

15 / 107 "İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan ucuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte..."

16 / 107 Oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

17 / 107 Ezgi Mola paylaştığı fotoğrafın altına, "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım ama şu ortada yavrusunu kucağına alan o kadın hep kulağıma "sana çok inanıyorum" derdi. Hayatta bir şey olup olamayacağımı bilmiyordum ama bunu duymak iyi geliyordu, sevdiklerinize onları sevdiğinizi hissettirin lütfen, çünkü en çok ihtiyacımız olan şey sevgi. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun..." notunu düştü.

18 / 107 Ezgi Mola

19 / 107 Çağla Şıkel

20 / 107 Çağla Şıkel (Solda)

21 / 107 Oyuncu Meryem Uzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, takipçilerine "Beni tanıyabildiniz mi"? diye sordu.

22 / 107 Bakalım siz Meryem Uzerli'yi bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz?

23 / 107 İŞTE MERYEM UZERLİ

24 / 107 Gülse Birsel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çocukluğuna döndü.

25 / 107 Birsel çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına "tbt vakti geldi mi?" notunu yazdı. ( TBT, geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket) Birsel'in fotoğrafının altına ise "bakışlar hep aynı" yorumları yağdı.

26 / 107 1976 doğumlu komedyen Ceyhun Yılmaz, 12 yaşındayken 1988 yılında komşularının evinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

27 / 107 Yılmaz paylaşımına, "Size son kez söylüyorum Patron benim...! 1988 ve Sezen Aksu çalıyor altta. Bahçelievler Bora Apartmanı, komşumuz Saniye Abla'nın evi." notunu düştü.

28 / 107 Gülben Ergen, çocukluk yıllarında bir sahnede elinde mikrofonla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

29 / 107 Gülben Ergen yayınladığı fotoğrafın açıklamasına, "Öhööömss ilkokul gösterisinde mikrofonla havaya girmeler tbt'si. Pembe pantolon pembe gömlek pembe papyon annemin bana aldığı günü hatırlıyorum başucumda uyumuştum. Stiller mitiller bi haller bişeyler." notunu yazdı.

30 / 107 Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

31 / 107 Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.

32 / 107 Oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ceyda Düvenci'nin gazete okurken çekilen çocukluk fotoğrafını görenler, şimdiki haline benzetmekte zorlandı.

33 / 107 Ceyda Düvenci, henüz 2 - 3 yaşlarında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına "Okumak bizim işimiz... Biraz erken başlamışım sanırım." notunu ekledi.

34 / 107 Reyhan Karaca da çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlüler kervanına katıldı.

35 / 107 Reyhan Karaca bu pozu şu notla paylaştı: Müziğe çocuk yaşta başladım derken şaka yapmıyordum:) işte Trt İstanbul Radyosu Çocuk Korosu..Yaş 9...

36 / 107

37 / 107 2 Nisan 1979 doğumlu olan Bengü, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye "İyi doğmuşum ben" notunu düştü.

38 / 107 Bengü bu fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: İyi ki böyle güzel bir ailem ve güzel yürekli sevenim var. Her geçen yıl daha da şükrediyorum. İyi ki doğmuşum ben." Bengü'nün çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı.

39 / 107 Ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı

40 / 107 Paylaştığı fotoğrafın altına: "Bu çocuk halâ yerli yerinde duruyor. Bugün 53 oldum, seneye topa gelişine vurmalı." notunu düştü.

41 / 107 Cansu Taşkın

42 / 107 Cansu Taşkın

43 / 107 Aleyna Tilki

44 / 107 Aleyna Tilki

45 / 107 Şarkıcı İrem Derici, annesinin de yer aldığı çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şu yorumu yaptı:

46 / 107 ''Annem beni ağlattı bu gece. Eski fotoğraflara zaafımı bilirsiniz belki. Bir ton geçmişten fotoğrafla yüzleştim bu gece ama bu çok koydu. Ana-baba kıymeti bilmek lazım, benim canım annem hergün sabah akşam hala 30 yaşına gelen kızını 3 yaşında gibi görüyor. "Bak aklım sende, üşütme, sağlığına dikkat et, seni çok seviyorum, sen benim ilk göz ağrımsın, sana canım feda..." İyi ki senin kızınım, benim hükümet gibi anam! İyi geceler herkese. Uyuyorlarsa da gidin bir öpün ananızı babanızı, üstleri açılmıştır belki, örtün...''

47 / 107 Çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tarkan altına şu notu düştü: Şu havalara, bakışlara bakın. Artist ya

48 / 107 Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

49 / 107 Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı.

50 / 107 33 yaşındaki Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede yaklaşık 90 bin beğeni aldı.

51 / 107 Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı.

52 / 107 Fazıl Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

53 / 107 Futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

54 / 107 31 yaşındaki Şükran Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.

55 / 107 Ajda Pekkan

56 / 107 Ajda Pekkan

57 / 107 Barış Manço

58 / 107 Barış Manço

59 / 107 Arda Turan

60 / 107 Arda Turan

61 / 107 Bengü

62 / 107 Bengü

63 / 107 Beren Saaat

64 / 107 Beren Saaat

65 / 107 Bergüzar Korel

66 / 107 Bergüzar Korel

67 / 107 Deniz Akkaya

68 / 107 Deniz Akkaya

69 / 107 Deniz Çakır

70 / 107 Deniz Çakır

71 / 107 Elçin Sangu

72 / 107 Elçin Sangu

73 / 107 Emre Aydın

74 / 107 Emre Aydın

75 / 107 Eser Yenenler

76 / 107 Eser Yenenler

77 / 107 Hazal Kaya

78 / 107 Hazal Kaya

79 / 107 Kenan İmirzalıoğlu

80 / 107 Kenan İmirzalıoğlu

81 / 107 Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facbook üzerinden paylaşıldı.

82 / 107 Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü.

83 / 107 Sanatçının 1972 yılında çekilen fotoğrafı ile günümüzde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, neredeyse hiç değişmediği görülüyor.

84 / 107 Pelin Karahan

85 / 107 Pelin Karahan

86 / 107 Şener Şen

87 / 107 Şener Şen

88 / 107 Teoman

89 / 107 Teoman

90 / 107 Mehmet Günsur

91 / 107 Mehmet Günsur

92 / 107 Oğuzhan Koç

93 / 107 Oğuzhan Koç

94 / 107 Beyonce

95 / 107 Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor.

96 / 107 Angelina Jolie

97 / 107 Angelina Jolie

98 / 107 Britney Spears

99 / 107 Britney Spears

100 / 107 Brad Pitt

101 / 107 Brad Pitt

102 / 107 Madonna

103 / 107 Madonna

104 / 107 Mehmet Ali Erbil

105 / 107 Mehmet Ali Erbil

106 / 107 Merve Sevi