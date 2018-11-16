Ünlü orkestra şefi Alexander Rahbari, İZDSO'yu yönetti

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), dünyaca ünlü İran asıllı orkestra şefi Alexander Rahbari'yi ağırladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, piyanist solistliğini Ladislaw Fonzowitz'in yaptığı, Aram Haçaturyan'ın piyano konçertosu ile Sergey Rahmaninov'un 2 numaralı senfonisinin seslendirildiği konser, İzmirli sanatseverlerden ilgi gördü.

Keman derslerine 5 yaşında başlayan ve 12 yaşında İran Şahı tarafından ABD'li ünlü keman virtüözü Yehudi Menuhin'e tanıtılan Rahbari, Viyana Akademisi'nde, Gottfried von Einem ve Hans Swarowsky ile çalıştı, Salzburg'da Berlin Filarmoni'nin efsanevi şefi Herbert Von Karajan'ın asistanlığını yaptı.

Dünya genelinde 120'den fazla orkestrayı yöneten, 40'ı opera olmak üzere 250'den fazla CD kaydı gerçekleştiren Rahbari'nin, uluslararası ödülleri bulunuyor.

