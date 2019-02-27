Ünlü Orkestra Şefine Kötü Muamele Suçlaması

Almanya’da sanat dünyası dünyaca ünlü orkestra şefi Daniel Barenboim’e yönelik iddialarla sarsılıyor. 450 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski ve saygın orkestralarından biri olan Staatskapelle Berlin’in (Berlin Devlet Operası Orkestrası) çok sayıda müzisyeni, şefleri Barenboim’un özellikle provalar sırasında orkestra üyelerine çok kötü davrandığını, beğenmediklerini aşağıladığını, hakeret ettiğini, hatta fiziksel tacizde bulunduğunu iddia etti.

‘Van’ adlı kültür sitesinde yer alan ve Alman medyasında büyük yankı bulan iddialarda, ünlü şefin "aşırı asabi olduğu, öfkesini kontrol altında tutamadığı, yeteri kadar konsantre olmadığını öne sürdüğü en az iki orkestra üyesinin üzerine yürüyerek tartakladığı, bir kadın orkestra üyesini ise kabaca ittiği" öne sürülüyor. Orkestranın davulcusunun Barenboim tarafından kendisine yönelik hakaretler sonrasında, depresyona girdiği de iddia ediliyor.

Suçlamalar konusunda bir radyoya konuşan dünyaca ünlü 76 yaşındaki şef ise, iddiaları ‘asılsız’ olarak tanımladı ve "Arjantin doğumluyum. Kanımda Latin Amerika mentalitesi var. O yüzden bazen heyecanlarımı kontrol edemiyor olabilirim. Müzik yaparken en mükemmele ulaşmak istiyorum. Ama kimseyi aşağılamadım ve şiddette de bulunmadım" dedi.