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  4. Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü! Engelli yolcuya temizlik yaptırdılar: Temizlemeden indirmeyiz

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü! Engelli yolcuya temizlik yaptırdılar: Temizlemeden indirmeyiz

28.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavin tarafından ilginç bir tepkiyle karşılaştı. 'Burayı temizlemeden seni indirmeyiz' diyen muavinin sözleri üzerine utanarak yere eğilen engelli yolcu, yerleri temizlemeye çalıştı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü! Engelli yolcuya temizlik yaptırdılar: Temizlemeden indirmeyiz

Ünlü bir otobüs firmasına ait ve İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

HAREKET HALİNDE TEMİZLİK YAPTIRDI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

'ONUR KIRICI'

Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bartın

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