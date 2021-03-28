Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü! Engelli yolcuya temizlik yaptırdılar: Temizlemeden indirmeyiz

Ünlü bir otobüs firmasına ait ve İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

HAREKET HALİNDE TEMİZLİK YAPTIRDI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

'ONUR KIRICI'

Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

İHA

