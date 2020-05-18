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Ünlü otomobil üreticisi üretimi durduruyor! İşte nedeni...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz üretime ara veriyor. Daimler, Mercedes-Benz'in Alabama'da bulunan fabrikasını planlı olarak kapatma kararı aldı. Sebebi ise tabi ki koronavirüs.

Ünlü otomobil üreticisi üretimi durduruyor! İşte nedeni...

Koronavirüs salgını otomobil sektörünü etkilemeye devam ediyor. Daha önce birçok markanın üretim kapasitesini düşüren hatta durduran salgın, şimdi çok farklı bir ismi daha etkiledi; Mercedes-Benz'i.

DAİMLER MERCEDES-BENZ FABRİKASINI KAPATIYOR

Mercedes-Benz'in üreticisi Daimler, markanın Alabama'da bulunan tesisinde Mercedes-Benz'in SUV modellerini üretiyordu. Ancak Meksika'dan gelmesi beklenen SUV model parçaları gelmeyince tesis üretimi devam ettiremedi ve bu durum Daimler'e yeni bir karar aldırdı. Bu karara göre Alabama'daki fabrika önümüzdeki hafta boyunca tamamen kapatılacak. Fabrika çalışanları ise bu hafta boyunca ücretsiz izin sayılacaklar ve böylece devletin işsizlik fonundan yararlanabilecekler.

Daimler Mercedes-Benz Alabama

1 HAZİRAN İDDİASI

Meksika'daki fabrikadan gelmeyen parçaların nedeni ise Meksikalı yetkililerin izin vermemesi. Meksikalı yetkililer, bölgedeki fabrikaların normalleşme adımları kapsamında faaliyete geçmesine izin vermiyorlar. Ancak iddialar, 1 Haziran'da yetkililerin 'Evet fabrikalar açılabilir' kararı vereceği yönünde. Fabrikaların açılmasıyla Daimler de SUV modellerin üretimine devam edebilecek.

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