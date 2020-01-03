Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü!

Son olarak Kalk Gidelim dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Ayça Varlıer değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

2019'un son günlerini Amerika'da geçiren ünlü oyuncu Ayça Varlıer geçirdiği estetik operasyon sonrası oldukça farklı bir görünüme kavuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ayça Varlıer'e beğeni yağdı. Burun estetiği, yanak ve çene dolgusu yaptığı gözlemlenen Varlıer, saçlarını da sarıya boyatıp kestirince tanıdığımız halinden çok farklı bir görüntüye kavuştu.



İşte güzel oyuncu Ayça Varlıer'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

