Ünlü oyuncu Başak Özel'den acı haber!

2000 yılından bu yana birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun ???????? #BaşakÖzel pic.twitter.com/hu59T5LiVU — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) September 20, 2022

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

22 Mart 1971'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Ankara Sanat Merkezi'nde aldı.

Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çasod üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazıyor, aynı zamanda redaksiyon ve seslendirme çalışmaları yapıyordu.

