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Ünlü oyuncu Başak Özel'den acı haber!

20.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti. Özel, 2000 yılından beri birçok sinema filmi, televizyon dizisi ve tiyatro dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Başak Özel'den acı haber!

2000 yılından bu yana birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

22 Mart 1971'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Ankara Sanat Merkezi'nde aldı.

Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çasod üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazıyor, aynı zamanda redaksiyon ve seslendirme çalışmaları yapıyordu.

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