Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Bella Thorne, bu defa kar pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Bir süredir Benjamin Mascolo ile aşk yaşayan Bella Thorne, geçmişte çok eşli bir ilişki yaşamıştı.

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla da adından söz ettiren Thorne, geçmişte kendisini tehdit eden hackerlara inat Twitter hesabından çıplak pozlarını paylaşmıştı.

Çocukken yer aldığı Disney filmleriyle ünlenen Bella Thorne, çocuk yıldız algısını yıkmak için cüretkar pozlar verdiğini anlatmıştı.



