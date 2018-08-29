Ünlü oyuncu Cate Blanchett Arakanlı Müslümanların dramını anlattı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett, Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına ilişkin, "Ben bir anneyim ve tanıştığım her bir mülteci çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımı gördüm. Her anne babanın gözlerinde kendimi gördüm. Bir anne çocuğunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? Onların hikayesini asla unutamıyorum. İşte bu nedenle uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan BMGK'nin bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum." dedi. Blanchett, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kamplarındaki deneyimlerini BM Güvenlik Konseyindeki Myanmar oturumunda konsey üyeleri ile paylaştı. "ORADA GÖRDÜĞÜM ACININ BÜYÜKLÜĞÜ..." BMMYK iyi niyet ölçüsü olarak Mart ayında Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslüman kamplarına gittiğini belirten Blanchett, "Burada bir uzman olarak bulunmuyorum. Bir şeyleri gören ve yüzünü dönemeyen bir insan olarak karşınızdayım. Geçen mart ayında Bangladeş'e gittim. Hiç birşey beni burada gördüğüm acının büyüklüğü ve derinliğine hazırlayamazdı." diye konuştu.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kamplarında tanıştığı 18 yaşındaki Leyla'nın hikayesini unutamadığını vurgulayan Blanchett, Leyla'nın eşinin tutuklandığını, daha sonra evinin basıldığını ve Leyla'nın bebeği Yusuf ile Bangladeş'e kaçarken günlerce ormanda ağaçlar ve otlarla beslenmek zorunda kaldığını aktardı. "ARAKANLILARIN HİKAYELERİNİ UNUTAMIYORUM" Kamptaki başka bir çocuğunda yanan evin içinden kurtarıldığını ancak şu an hala vücudunda izler olduğunu anlatan Blanchett, şu ifadeleri kullandı: "Önce bu tür hikayelerin benzersiz olduğunu düşündüm ancak Bangladeş'teki aileleri ziyaret ettikçe şok edici bir şekilde bu hikayelerin rutin olduğunu gördüm. Ben bir anneyim ve tanıştığım her bir mülteci çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımı gördüm. Her anne babanın gözlerinde kendimi gördüm. Bir anne çocuğunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? Onların hikayesini asla unutamıyorum. İşte bu nedenle uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan BMGK'nin bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum."