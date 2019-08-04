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ÜNLÜ OYUNCU CENGİZ SEZİCİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici için tören düzenlendi.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici için tören düzenlendi. 69 yaşındaki Sezici, dün sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törene Menderes Samancılar, Nur Sürer, Şemsi İnkaya, Talat Bulut gibi tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

"GIPTA EDİLECEK DERECEDE ÖNEMLİ BİR AKTÖRDÜ"
Törende, konuşan Menderes Samancılar, “Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü. İyi bir oyuncuydu. Onun karşısında olmak, onla göz göze bakmak, aynı sahneyi paylaşmak çok muhteşem bir şeydi" dedi. "Bir avucuz ama gökyüzünü kaplayacağız hiç endişem yok" diyen Samancılar, Sezici'nin alkışı çok sevdiğini belirterek son kez alkışlanmasını istedi.

"GÜLE GÜLE CENGO"
Nur Sürer ise, “Adana yine bir evladını toprağına çağırdı. 5 ay önce Aytaç'ı götürdük. Benimde elimde kala kala Menderes kaldı. Zor bir adamdı, öfkesi vardı. İyi bir insandı. Türkiye sinemasına gelmiş en iyi aktörlerinden biriydi, bu çok önemli. Biz hep çok sevdik Cengiz'i, hep seveceğiz. Güle güle Cengo" diye konuştu.

Cengiz Sezici'nin tiyatroyu ve sinemayı meslek olarak yaptığını belirten Şemsi İnkaya ise, "Çok başarılı bir meslektaştı ve çok iyi kalpli bir insandı. Bundan 5-6 yıl evvel beraber çalışmıştık. Çalışmadığımız zamanlar bütün günümüz beraber geçti. Sohbet ediyorduk, tiyatrodan, sinemadan, oyunculuktan konuşuyorduk. O bana bir şey aktarıyordu, ben ona bir şeyler aktarıyorduk. Böylelikle çok beslendik. 80 yaşındayım bu yaşta ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Cengiz Sezici'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Törenden genel ve detaylar
-Sanatçıların konuşması
-Dua okunması ve helallik istenmesi
-Tabutun taşınması

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