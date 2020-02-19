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Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı takipçisinin ağır yorumuna kayıtsız kalamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 23:32 | Son Güncelleme

İhanet iddialarının ardından eşi Mustafa Can Keser'le barışan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada bir takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" yorumuna tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı takipçisinin ağır yorumuna kayıtsız kalamadı

2003-2012 yılları arasında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Mustafa Can Keser-Damla Ersubaşı çiftinin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa süre sonra eşiyle barıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ersubaşı, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİSİNİN AĞIR YORUMUNA KAYITSIZ KALAMADI

Bir takipçisi, Damla Ersubaşı'nın paylaşımına "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunu yaptı.

27 yaşındaki güzel oyuncu, 'cüzdan' göndermesi yapan takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.

'ALDATMA' MESAJINA CEVAP

Damla Ersubaşı, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine de yanıt vermişti. Güzel oyuncunun, 'aldatılma' göndermesine cevabı "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" şeklinde olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser,

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