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Ünlü oyuncu Depp, eski eşini kendisine şiddet uygulamakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Depp, eski eşini kendisine şiddet uygulamakla suçladı

Eski eşi Amber Heard tarafından evliliklerinde şiddet uygulamakla suçlanan ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, evlilikleri süresince asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu öne sürerek 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

BBC'nin haberine göre, şiddet uyguladığı suçlamasıyla eski eşi Amber Heard tarafından mahkemeye verilen Depp, asıl şiddet ve hakaret görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve karşı dava açtığını söyledi.

"Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim." diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürdü.

Oyuncu çift, 2015 yılında evlenmiş, Heard, Depp'in ilk kez kendisine Mayıs 2016'da şiddet uyguladığını öne sürmüş, çift 2017'de boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
amber heard Hollywood Johnny depp

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