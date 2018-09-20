Ünlü oyuncu Ege’nin Hamsisi dizisine katıldı

Dizide, Karadenizli Fikret halanın kendisini yüzüstü bırakan eski nişanlısı Nuri’yi canlandıracak olan Durul Bazan, “Ege’nin Hamsisi ailesine katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çekimlerimiz başladı. ‘Almancı Nuri’ karakterini izleyicilerin çok seveceğine inanıyorum “ dedi.

Almanya’dan tatil için nişanlısı Erica ile Sığacık’a gelen Nuri’yi hiç ummadığı sürprizler beklemektedir... Karadeniz’de nişanlanıp terk ettiği Fikret’le karşılaşacağını rüyasında görse inanmayacak olan Nuri’nin tatili, birbirinden ilginç sürprizlerle tam bir kabusa dönüşecektir.

Ünlü sanatçı Durul Bazan’ın ‘Almancı Nuri’ karakteriyle dahil olduğu Ege’nin Hamsisi’nin 11. Bölümü 1 Ekim Pazartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında.

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren’in üstlendiği dizide başrolleri, İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Durul Bazan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin, Cem Cücenoğlu, Mustafa Şen, Bengi Öztürk, Büşra Şenol ve Utku Ateş paylaşıyor.

