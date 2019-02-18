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Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.

Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlırurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'ta belirlenen toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı.

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Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtidi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kınay İYİ parti belediye başkanı

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