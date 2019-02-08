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Ünlü oyuncu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı.

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı.

79 yaşındaki Sıcak'ın uzun yıllardır KOAH hastası olduğu ve bu nedenle pazartesi gecesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sıcak, ilk olarak 1975 yılında Kaynanalar dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987 yılında Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan Muhsin Bey'de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak, son olarak ise İstanbullu Gelin ve Şahsiyet dizilerinde de rol aldı.

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