Ünlü oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında skandal iddia: Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulundu!

İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Fatih Koyunoğlu, hakkında çıkan çirkin iddialar ile gündeme geldi. Bir mekanda tanışmak istediği tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy tarafından reddedildiği ve bunun üzerine de cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

TİYATRO MUHABBETİN BAHANESİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak isteyen ünlü oyuncu Fatih Kalyoncu, gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrıldılar. Mekandan birlikte ayrılan ikili Koyunoğlu'nun ortağı olduğu tiyatro binasına gitti. Tiyatro üzerine sohbet etmek isteyen genç kız, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını ifade etti.

KAMERA BAHANESİYLE KENDİSİNİ KURTARDI

Genç kız Koyunoğlu'nun tekrar kendisini öpmek istemesi üzerine binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel tacizde bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kamera olduğunu söyleyen genç kadın ünlü oyuncunun elinden kurtulmayı başardığı öne sürüldü.

Yaşadığı kötü olayın ardından Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

