Ünlü oyuncu Funda Zenginer denizde aşka geldi

Fulya Zenginer ile nişanlısı Kuntay Tarık Evren kamp yaptıkları Marmaris'te aşka geldi. İkilinin kumsaldaki romantik anları objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, nişanlısı Kuntay Tarık Evren'le birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.
Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan çift önceki gün Hisarönü'nde objektiflere yakalandı.
Bölgede kamp yapan aşıklar havanın kapalı olması nedeniyle denize giremedi.
Sahilde yürüyüş yaparak günü geçiren ikilinin kumsaldaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (gecce)
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