MAGAZİN

Ünlü oyuncu Funda Zenginer denizde aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Funda Zenginer, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kutay Evren ile tatile gitti. Denizde aşka gelen çift, birbirini öpücüklere boğdu.

Ünlü oyuncu Funda Zenginer denizde aşka geldi

Fulya Zenginer ile nişanlısı Kuntay Tarık Evren kamp yaptıkları Marmaris'te aşka geldi. İkilinin kumsaldaki romantik anları objektiflere yansıdı.

kuntay-tarik-090150ML

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, nişanlısı Kuntay Tarık Evren'le birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

kuntay-tarik-090150BL

Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan çift önceki gün Hisarönü'nde objektiflere yakalandı.

kuntay-tarik-090151HI

Bölgede kamp yapan aşıklar havanın kapalı olması nedeniyle denize giremedi.

kuntay-tarik-090151NE

Sahilde yürüyüş yaparak günü geçiren ikilinin kumsaldaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (gecce)

kuntay-tarik-090211UP

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Seren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldıSeren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldı
Ceyda Düvenci: Kurabildin mi dengeni?Ceyda Düvenci: Kurabildin mi dengeni?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Funda Zenginer Kutay Evren

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

160 kamyon toprak çıktı, sonuç yok!

160 kamyon toprak çıktı, sonuç yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rihanna Instagram'ı salladı!

Rihanna Instagram'ı salladı!

Reynmen, konserlerden kaç para kazanıyor?

Reynmen, konserlerden kaç para kazanıyor?

Ünlü isimlerin yaza veda tatili!

Ünlü isimlerin yaza veda tatili!

Can Yaman rekor kırdı

Can Yaman rekor kırdı

Seren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldı

Seren Serengil'den yeni hamle! Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açıldı

Ceyda Düvenci: Kurabildin mi dengeni?

Ceyda Düvenci: Kurabildin mi dengeni?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.