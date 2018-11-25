MAGAZİN

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

Oyuncu Gamze Özçelik, Hempa Çocuk Derneğinin düzenlediği ödül törenine katıldı. Özçelik, ilk defa tesettürle görüntülendi.

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran oyuncu Gamze Özçelik katıldığı ödül töreninde tesettürle görüntülendi. Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.

Gamze Özçelik, ödül töreninde toplu fotoğraf da çektirdi.

gamze2

Kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'nde dua istemişti. Başörtülü halinin yanına "Dua edin canlar. Çok istiyorum" yazmıştı.

gamze 2

Özçelik daha önce de, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haberÜnlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik tesettür

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Süper Lig'de 6 gollü çılgın geri dönüş!

Süper Lig'de 6 gollü çılgın geri dönüş!

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber

Aleyna Tilki takipçisine ayar verdi

Aleyna Tilki takipçisine ayar verdi

Usta sanatçı Alâeddin Yavaşça hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Alâeddin Yavaşça hastaneye kaldırıldı

Kıvılcım Ural gelinliğiyle böyle poz verdi!

Kıvılcım Ural gelinliğiyle böyle poz verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.