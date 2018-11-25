Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran oyuncu Gamze Özçelik katıldığı ödül töreninde tesettürle görüntülendi. Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.

Gamze Özçelik, ödül töreninde toplu fotoğraf da çektirdi.

Kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'nde dua istemişti. Başörtülü halinin yanına "Dua edin canlar. Çok istiyorum" yazmıştı.

Özçelik daha önce de, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

