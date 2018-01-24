Ünlü oyuncu güzel haberi böyle duyurdu: Sanırım evet!
Ünlü etçi Gürkan Şef, oyuncu aşkı Fatma Toptaş’a önceki gün Dubai’de evlilik teklif etti. Aldığı yanıt ise ‘Evet’ oldu...
Ünlü etçi Gürkan Şef, oyuncu aşkı Fatma Toptaş’a önceki gün Dubai’de evlilik teklif etti. Aldığı yanıt ise ‘Evet’ oldu...
Gürkan Şef ve Fatma Toptaş'tan müjdeli haber
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Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan oyuncu Fatma Toptaş ile Gürkan Şef Steak House zincirinin sahibi Gürkan Topçu, ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanıyor. Gürkan Şef, önceki gün ünlü oyuncuya romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
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Güzel oyuncu, Toptaş'tan önce adı Helin Avşar'la anılan aşkı Gürkan Şef'in Dubai tatilinde yaptığı evlenme teklifini instagram'daki paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımının altına "Sanırım evet" notu düşen Fatma Toptaş'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.
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