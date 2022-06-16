Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Oyuncu kimliğiyle bilinen Hande Erçel, özel hayatıyla da ilgi odağında yer alıyor. Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından adı Kaan Yıldırım ile anılan Hande Erçel, "Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" dedi. Her hareketiyle göz önünde olan Erçel, sosyal medya pozuyla büyüledi.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Instagram'da 28.1 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, mini elbiseli pozuyla büyük ilgi gördü.

Erçel'in o pozu, 1.9 milyon beğeni aldı.

28 yaşındaki güzel oyuncu birbirinden iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Hande Erçel Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi projelerle oyunculuk kariyerinde adeta sıçrama yaşadı.

Öte yandan Erçel'in, oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde alan Erçel, oyunculuğun yanı sıra birçok reklam projesinde de yer aldı.





