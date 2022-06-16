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  4. Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

16.06.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk alanında Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olan Hande Erçel neredeyse her pozuyla yüz binlerce beğeni alıyor. Sosyal medyada oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Erçel, siyah mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Oyuncu kimliğiyle bilinen Hande Erçel, özel hayatıyla da ilgi odağında yer alıyor. Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından adı Kaan Yıldırım ile anılan Hande Erçel, "Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" dedi. Her hareketiyle göz önünde olan Erçel, sosyal medya pozuyla büyüledi.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Instagram'da 28.1 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, mini elbiseli pozuyla büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Erçel'in o pozu, 1.9 milyon beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

28 yaşındaki güzel oyuncu birbirinden iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi projelerle oyunculuk kariyerinde adeta sıçrama yaşadı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Öte yandan Erçel'in, oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde alan Erçel, oyunculuğun yanı sıra birçok reklam projesinde de yer aldı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti!

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Hande Erçel
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