Ünlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destek

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, HDP İzmir İl Binası önünde yaptığı açıklamayla Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ve eylem yapan annelere destek verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, Diyarbakır ve Kocaeli’nin ardından İzmir’de de bir basın açıklaması yaparak, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve günlerdir Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Şehir şehir gezerek destek verecek

HDP İzmir İl Binası önünde açıklama yapan oyuncu Hanifi Koç, "Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocukları dağlara kaçırılan anneleri acısını bizler de yüreğimizde hissettiğimiz için devletimizin ve milletimizin bekası için bu desteği şahsım olarak vereceğim sözünü vermiştim. Bugün İzmir HDP İl Binası önündeyiz. Türkiye, terörle 33 yıldır mücadele ediyor ve çok sayıda şehit verdik. Dağa kaçırılan çocuklarımızın ellerinde kalem, kitap olması gerekirken bombaların altında can vererek ölüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz Türkiye’de artık terörün bitmesini, rahatı, huzuru ve şehirlerimizde insanların korkusuzca gezmesini istiyoruz. Ben Diyarbakır’a giderek annelerle görüştüm. Onların dertleriyle dertlendim. Benden bu desteği istediler. Ben de şahsım olarak bütün şehirlerde elimden geldiği kadarını yapacağımı söyledim" dedi.