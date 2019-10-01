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Ünlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, HDP İzmir İl Binası önünde yaptığı açıklamayla Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ve eylem yapan annelere destek verdi.Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, Diyarbakır ve Kocaeli’nin ardından İzmir’de de bir basın açıklaması yaparak, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve günlerdir Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.Şehir şehir gezerek destek verecekHDP İzmir İl Binası önünde açıklama yapan oyuncu Hanifi Koç, "Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocukları dağlara kaçırılan anneleri acısını bizler de yüreğimizde hissettiğimiz için devletimizin ve milletimizin bekası için bu desteği şahsım olarak vereceğim sözünü vermiştim.

Ünlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destek

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, HDP İzmir İl Binası önünde yaptığı açıklamayla Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ve eylem yapan annelere destek verdi.
Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hanifi Koç, Diyarbakır ve Kocaeli’nin ardından İzmir’de de bir basın açıklaması yaparak, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve günlerdir Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Şehir şehir gezerek destek verecek
HDP İzmir İl Binası önünde açıklama yapan oyuncu Hanifi Koç, "Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocukları dağlara kaçırılan anneleri acısını bizler de yüreğimizde hissettiğimiz için devletimizin ve milletimizin bekası için bu desteği şahsım olarak vereceğim sözünü vermiştim. Bugün İzmir HDP İl Binası önündeyiz. Türkiye, terörle 33 yıldır mücadele ediyor ve çok sayıda şehit verdik. Dağa kaçırılan çocuklarımızın ellerinde kalem, kitap olması gerekirken bombaların altında can vererek ölüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz Türkiye’de artık terörün bitmesini, rahatı, huzuru ve şehirlerimizde insanların korkusuzca gezmesini istiyoruz. Ben Diyarbakır’a giderek annelerle görüştüm. Onların dertleriyle dertlendim. Benden bu desteği istediler. Ben de şahsım olarak bütün şehirlerde elimden geldiği kadarını yapacağımı söyledim" dedi.

"Terörü bitirin"
HDP’ye seslenen Koç, “Türkiye Cumhuriyeti devleti siyasette size yer açtıysa ve bu millet de size kucak açtıysa dağlarda değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sorunlarınızı çözmeye çalışın. Silahlarla değil, kalemlerinizle ve fikirlerinizle çözmeye çalışın. Ne bizim sizden, ne de sizin bizden bir fazlalığınız veya eksikliğiniz yoktur. Terörü bitirin ve TBMM’de haklarınızı savunun. Sonuna kadar biz de sizin arkanızda duralım” ifadelerini kullandı.
Hanifi Koç, İzmir’in arından yarın İskenderun’a giderek orada da bir basın açıklaması yapacağını söyledi.

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