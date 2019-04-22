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Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Adana’da çekimleri süren “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin Demir Yaman’ı ünlü sanatçı Murat Ünalmış, Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, kadın hükümlüler ve çocuklarıyla fidan dikti, oyuncak ve kitap dağıttı.Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları İşbirliğiyle düzenlenen 21.

Adana’da çekimleri süren “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin Demir Yaman’ı ünlü sanatçı Murat Ünalmış, Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, kadın hükümlüler ve çocuklarıyla fidan dikti, oyuncak ve kitap dağıttı.
Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları İşbirliğiyle düzenlenen 21. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinin bu yıl kent geneline yayılan atölye çalışmaları kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte düzenlenen etkinlikte, dizinin başrol oyuncularından Murat Ünalmış ile Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ün eşi Hazal Demet Yurdagül ve Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş, cezaevindeki kadın mahkum ve çocuklarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Ünalmış ile beraberindekiler, cezaevinde bulunan kadınların eğitim atölyelerinde yaptığı el işi ürünleri inceleyip hükümlülerin meslek edindirilmelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Umutlar yeşersin diye
Daha sonra ADT sanatçıları, hükümlü anneleriyle birlikte ceza infaz kurumunda kalmak zorunda olan çocuklara bir dinleti sundu. Söylenen şarkılara eşlik eden çocuklar, gönüllerince eğlendi. Ardından sanatçı Murat Ünalmış ve ziyaret heyeti, çocuklarla birlikte ceza infaz kurumu bahçesine fidan dikti. Ünlü oyuncuyla toprağı birlikte kazan çocuklar, fidanlara da beraber can suyunu verdi. Hükümlü kadınlar Ünalmış’a yoğun ilgi gösterirken, fidan dikiminin ardından da çocuklara kitap, oyuncak ve kıyafet hediye edildi. Kadınların fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Murat Ünalmış, yakından ilgilendiği çocukları da kucağına alıp sevdi.
Etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve ADT yönetimine teşekkür eden oyuncu Murat Ünalmış, “Cezaevi ziyareti benim için çok anlamlı oldu. Bu zor zamanlarında kader mahkumlarına, burada kalan çocuklara bir nebze destek olabildiysek ne mutlu bize. Umutlar yeşersin diye çocuklarla, anneleriyle hep birlikte fidan diktik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül’ün eşi Hazal Demet Yurdagül de hükümlülerin hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek etkinliğe katılan sanatçı Ünalmış ve Adana Devlet Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti

Ünlü oyuncu hükümlü çocuklarıyla fidan dikti
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