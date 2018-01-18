MAGAZİN

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ı kucaklayıp havalara uçurdu

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 13:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu oyuncu Gupse Özay oldu. Gupse Özay, program öncesi Hülya Avşar'ı kucağına aldı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ı kucaklayıp havalara uçurdu

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu oyuncu Gupse Özay oldu. Hülya Avşar'ın program öncesi paylaştığı videoda Gupse Özay bir anda sarılıp Avşar'ı kucağına aldı. İkilinin bu videosu dakikalar içinde binlerce beğeni oldu.

İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denedi. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir.

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Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve Yalan Dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol aldı.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Gupse Özay 2016'da Küçük Esnaf filmi ile izleyici karşısıa çıktı.

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Gupse Özay şimdilerde,son yazdığı sinema filmi Deliha ile gündemdeki yerini koruyor.

GUPSE ÖZAY BARIŞ ARDUÇ AŞKI

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Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı sırada Gupse Özay'a duyduğu aşkı tek bir kelime ile anlatıyor: Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Gupse Özay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gupse gençliğin verdiği hareketleri yapıyorsun ama insan gibi kalmak istiyorsan bazı kimselerden uzak dur bunlardan biride hülya
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