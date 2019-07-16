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Ünlü oyuncu ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’ne katılmak için geldiği İzmir’in Urla ilçesinde, gece saat 01.00 sularında kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı.Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla’da emniyet tarafından ’hakkınızda dosya var’ denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Ünlü oyuncu ifade verdi

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’ne katılmak için geldiği İzmir’in Urla ilçesinde, gece saat 01.00 sularında kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı.
Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla’da emniyet tarafından ’hakkınızda dosya var’ denilerek gözaltına alındım" yazdı. İfadesi alınan Aydın daha sonra serbest bırakıldı.
Orhan Aydın’ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.
Festivale ödül töreni koordinatörü olarak katılan Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü, tiyatro sanatçısı Erkan Cılak ve festivalde atölye çalışmaları yapacak olan Samsun Sanat Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem adliyede Orhan Aydın’ı yalnız bırakmadı. Orhan Aydın, ifadesi alındıktan sonra sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu ifade verdi

Ünlü oyuncu ifade verdi

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