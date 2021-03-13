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  4. Ünlü oyuncu İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı

13.03.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Nişantaşı'nda bir ajanstan çıkarken görüntülenen oyuncu İrem Sak'ın, elektrikli scooter'a bindiği görüldü. Çevreci olduğundan benzinli araba yerine elektrikli scooter kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Sak, "Benzinli araç sevmediğim için hiç otomobilim olmadı" dedi.

Çukur dizisindeki Seren rolüyle oyunculuğunu konuşturan İrem Sak, Nişantaşı'nda bir ajanstan çıkarken kameralara yansıdı. Elektrikli bir scooter'a bindiği görülen güzel oyuncu, çevreci biri olduğunu ve daha önce hiç aracının olmadığını söyledi.

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"İNŞALLAH ELEKTRİKLİ ARABAM OLUR"

Benzinli otomobil almayacağını dile getiren İrem Sak, "İnşallah elektrikli arabam da olur, scooter'ım da elektrikle çalışıyor. Benzinli araç sevmediğim için hiç otomobilim olmadı" dedi. Yeni dizi projeleri hakkında da konuşan Sak, "Bir şeyler var kesinleşince haber veririm, sinema değil dizi. Benim gönlüm türden ziyade iyi senaryodan yana. Ben o kafalardaki komedi oyuncusu algısını kırdım bence, iyi senaryo olsun yeter ki türün hiç önemi yok. Güzel iş çıksın yeter, komedi de dram da olur" ifadesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Sak
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elektrikli scooter, elektrikli bisiklet , jetsky varken arabalara gerek yok

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