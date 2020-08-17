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Ünlü oyuncu klavyesini uzun süre kullandık!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Razer, oyuncuların dünyasında en çok bilinen markalardan birisidir. Razer'ın ürünleri fiyatlarının tam karşılığını vermeye çalışır. Ama Razer Blackwidow Chroma Mercury klavyeyi bu kadar uzun süre kullanıp da incelemesini çeken bizden başka yayın yoktur herhalde.

Ünlü oyuncu klavyesini uzun süre kullandık!

6 aylık kullanımımız boyunca hatasız çalışan klavyenin tuşları eskimedi bile. Taş gibi diyebileceğimiz Razer Blackwidow Chroma Mercury, sadece askeri standartlardaki yapım malzemesiyle değil kullanım kolaylığı ve performansıyla da gerçekten göz dolduruyor. Eğer bu klavyeyi almak ve oyun performansınızı arttırmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka seyredin. Klavyeyi özellikle şu aralar indirimlerde bulabilirsiniz.

Eğer çok ama çok uzun süre kullanacağınız bir klavye arıyorsanız bu incelemeye bakın.


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