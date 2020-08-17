Ünlü oyuncu klavyesini uzun süre kullandık!

6 aylık kullanımımız boyunca hatasız çalışan klavyenin tuşları eskimedi bile. Taş gibi diyebileceğimiz Razer Blackwidow Chroma Mercury, sadece askeri standartlardaki yapım malzemesiyle değil kullanım kolaylığı ve performansıyla da gerçekten göz dolduruyor. Eğer bu klavyeyi almak ve oyun performansınızı arttırmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka seyredin. Klavyeyi özellikle şu aralar indirimlerde bulabilirsiniz.

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