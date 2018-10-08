Levent Üzümcü'ye konser için gittiği barda saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Show TV'nin özel haberine göre, Fazıl Say konseri için gittiği Kadıköy’deki bir barda saldırıya uğrayan Levent Üzümcü’nün kavga görüntüleri ortaya çıktı. Tartışmaların ardından Levent Üzümcü’nün üzerine yürüyen bir kişi sanatçıyı yere düşürerek tartakladı.

YERDE VURMAYA DEVAM ETTİLER

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü kız arkadaşıyla gittiği konserde laf atma yüzünden tartışan iki kişinin arasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar araya girdi ama Üzümcü'yü sakinleştirmek kolay olmadı. Olay daha da büyüdü. Görevli Levent Üzümcü'ye saldırdı, itip yere düşürdü. Yere düştüğü halde görevliler Üzümcü'ye yerde vurmaya devam etti. Hastaneye kaldırılan Üzümcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

