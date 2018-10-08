MAGAZİN

Levent Üzümcü'ye konser için gittiği barda saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Kadıköy'de kız arkadaşıyla gittiği konserde laf atma yüzünden tartışan iki kişinin arasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle görevliler Levent Üzümcü'ye saldırdı. Hastaneye kaldırılan Üzümcü'nün, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Levent Üzümcü'ye konser için gittiği barda saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Show TV'nin özel haberine göre, Fazıl Say konseri için gittiği Kadıköy’deki bir barda saldırıya uğrayan Levent Üzümcü’nün kavga görüntüleri ortaya çıktı. Tartışmaların ardından Levent Üzümcü’nün üzerine yürüyen bir kişi sanatçıyı yere düşürerek tartakladı.

YERDE VURMAYA DEVAM ETTİLER
Ünlü oyuncu Levent Üzümcü kız arkadaşıyla gittiği konserde laf atma yüzünden tartışan iki kişinin arasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar araya girdi ama Üzümcü'yü sakinleştirmek kolay olmadı. Olay daha da büyüdü. Görevli Levent Üzümcü'ye saldırdı, itip yere düşürdü. Yere düştüğü halde görevliler Üzümcü'ye yerde vurmaya devam etti. Hastaneye kaldırılan Üzümcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
levent üzümcü saldırı Kadıköy

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