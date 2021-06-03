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Ünlü oyuncu Londro yolcusu! Tuvana Türkay Londro'da eğitmen oldu

03.06.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Kağıt Ev adlı dizide Arzu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Londra'ya uçuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetik ile gündeme gelen Türkay, Londra'da oyunculuk eğitimi verecek. Yaklaşık 1 yıl önce Londra'd oyunculuk okulu açan ünlü oyuncu, pandemi koşullarının normalleşmesi ile okulunu yeniden faaliyete geçiriyor.

Ünlü oyuncu Londro yolcusu! Tuvana Türkay Londro'da eğitmen oldu

Kara Para Aşk, Kızlarım İçin ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Tuvana Türkay, son larak Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev adlı dizide Arzu karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu bu kez deneyimini paylaşmak için, oyunculuk dersleri vermeye başlıyor. Geçtiğimiz yıl Londra'da T'acTing Talent Studio' adlı oyunculuk okulu açan Türkay, pandemi sürecinin hafiflemesi ile okulunu yeniden faaliyete geçirdi.

LONDRA'DA EĞİTMEN OLDU

Tuvana Türkay, Londra'ya uçuyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz yıl Londra'da 'T'acTing Talent Studio' adını verdiği bir oyunculuk okulu açmıştı. Tuvana Türkay'ın açtığı okul pandemi nedeniyle kapatılmıştı. Londra'da pandemi koşullarının normalle dönmesiyle birlikte Türkay'ın okulu tekrardan faaliyete geçecek.

Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz'dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Londro yolcusu! Tuvana Türkay Londro'da eğitmen olacak

ESTETİK İDDİALARINA İSYAN ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösterdi.
Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" dedi.

Ünlü oyuncu Londro yolcusu! Tuvana Türkay Londro'da eğitmen olacak

"İNANIN Kİ BU BENİ ÜZMEZ"

30 yaşındaki Tuvana Türkkay açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz.

19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Londra Tuvana Türkay
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Bu estetik nelere kadir ya neydi ne oldu

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