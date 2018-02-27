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Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

Sıla dizisi ile adını duyurduktan sonra şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan başarılı oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son hali ile hayranlarını şaşkına uğrattı.

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Cansu Dere'yle başrolünü oynadığı Sıla dizisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Brezilya'ya yerleşen Alakurt, satın aldığı çiftliğinde yaşıyor.

İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Başrolünde yer aldığı 'Sıla'nın final yapmasının ardından 'Adanalı' dizisinde yer alan Mehmet Akif Alakurt, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

"ADANALI'DA OYNADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Başrollerini Oktay Kaynarca ile paylaştığı diziden dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen Alakurt, resmi Instagram sayfasında şu açıklamayı yaptı: "Adanalı fanlarına duyuru! Sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir.

mehmet akif alakurt

OYUNCULUĞU BIRAKIP BREZİLYA'YA YERLEŞMİŞTİ
1979 doğumlu Mehmet Akif Alakurt, Best Model seçildikten sonra şansını oyunculukta denemeye karar vermiş, ilk olarak Kırık Ayna dizisinde Ali Kirman karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Metropalas, Zeytin Dalı, Sıla, Hacı, Adanalı, Reis, Fatih ve Fetih dizileriyle ekranda boy göstermeye devam eden Alakurt, son olarak 'Emanet' ile gündeme geldi.

'Evet' dediği projeleri birer birer yayından kaldırılan Mehmet Akif Alakurt geçtiğimiz yıl oyunculuğu bıraktığını açıkladı ve Brezilya'da bir çiftlik aldı ve oraya yerleşti.

mehmet akif alakurt 2

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