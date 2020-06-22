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  4. Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi! Nikah haberini Instagram'dan duyurdu

Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi! Nikah haberini Instagram'dan duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Mert Turak mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile dün akşam nikah masasına oturdu. Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı Turak çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi! Nikah haberini Instagram'dan duyurdu

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Turak, “En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020' mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

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Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı, Mert Turak-Birgül Kurtçu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

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Müfit Can Saçıntı, "Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" mesajını yayınladı.
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40 yaşındaki oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Haldun hocam. 90 yaşındaki Haldun Dorman, canım cananım hocam, taktı maskeyi geldi" notunu ekleyerek, usta sanatçıya teşekkür etti.
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Bunlar kim ilk defa duydum.
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