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Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle verdi! Ayça Erturan anne oluyor

04.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı güldürü şovunda ekranlarda görmeye başladığımız ünlü oyuncu Ayça Erturan müjdeli haber geldi. 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren Erturan, anne olacağını duyurdu.

Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle verdi! Ayça Erturan anne oluyor

Hâlen Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam eden başarılı oyuncu Ayça Erturan anne olacağını duyurdu. 2014 yılında Oğulcan Kırca ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yakın arkadaşlarına gönderdiği sürpriz kutuda müjdeli haberi veren Erturan, arkadaşlarının şaşkın hallerini paylaştı.

AYÇA ERTURAN ANNE OLUYOR

Bkm mutfak oyuncularından Ayça Erturan, anne olacağını yayınladığı o video ile verdi. İlk kez 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı güldürü şovunda ekranlarda boy gösteren Turan, 2014 yılında usta oyuncu Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine girmişti. Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu evliliğini sürdüren, oyuncu anne olacağının müjdesini yakın ailesi ve yakın arkadaşlarına hazırladığı sürpriz kutularla verdi.

ARKADAŞLARINA SÜRPRİZLİ KUTU

Erturan, İnstagram hesabından yayınladığı videoda arkadaşlarına minik bir sürpriz hazırladığını ve arkadaşlarına hediye edeceğini söyleyen ünlü oyuncu arkadaşlarının tepkilerini kameraya kaydetti. Aralarında Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Sarp Akkaya, Şükrü Yıldız ve Ebru Cündebeyoğlu gibi daha bir çok ismin yer aldığı videoda kutuyu açar açmaz şaşkınlık geçirirken, en çok da şaka yapıyorsun tepkileri verildi. Ünlü oyuncunun yaklaşık 4 aylık hamile olduğu ve kutunun içine bebeğinin ultrason görüntüsünü koyan Erturan'ın gönderisine yakın arkadaşları tebrik mesajları yağdırdı.

Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle verdi! Ayça Erturan anne oluyor

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve yazar. 1.70 boyundadır. Ayça Erturan, ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Hâlen Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Avrupa Yakası Banu
Bir Demet Tiyatro
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Yağmurdan Kaçarken
Evli ve Öfkeli
Kadın
Akıncı

Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle verdi! Ayça Erturan anne oluyor


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Anahtar Kelimeler:
Ayça Erturan Levent Kırca
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