Ünlü oyuncu Murat Ünalmış Kapadokya’da işletme açtı

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir mekan açtı.

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde işletme açtı. Uçhisar’da düzenlenen açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra davetliler katıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açılış öncesinde yaptığı konuşmada, “Şehrimize böylesine güzel bir mekan kazandırılması bizim için mutluluk kaynağıdır. Ancak daha fazla bizi mutlu eden ise böyle güzel ve özel mekanı şehrimize kazandıran bizim dostumuz Murat olmasıdır. Murat’ın nasıl ki sanat için başarı var ise inşallah şehrimizin işletmecilik mantığı hem şehrimize değer katacak hem de Murat kardeşime bu kadar güzel bir mekanı misafirlerimiz keyifle ağırlama imkanı verdiği için şehrimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah açmış olduğumuz mekan kardeşimizin başarısına yeni bir başarı katar. Hayırlı olsun” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı konuşmanın ardından ise işetmenin açılışını gerçekleştirirken Murat Ünalmış’a iş hayatında başarılar diledi. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış işletmesinin açılışına katılan davetliler ile yakından ilgilenirken yaptığı açıklamada, “Kapadokya’nın benim için manasını ifade etmeye çalışayım. Yaklaşık 10 yıldır buralarda zamanımı geçiriyorum. Boş zamanımın tamamını Kapadokya’da geçirdim. 2010 yılında buraya Yer Gök Aşk dizisini çekmeye gelmiştim. Ve 3 sene kesintisiz burada yaşadığım bir zaman oldu. Çocukluğumda da aslında geldiğim bir bölgeydi. Ama tabi ki idrak gelince yaş ile birlikte manası daha fazlalaşmaya başlıyor. Yaklaşık 10 yıldır da Kapadokya’dan kopamıyorum. Ve bu gönül bağımı taçlandırmak için ayağımı buraya daha fazla bağlamak için, buraya gelmek için daha fazla bahanem olsun diye Dream Spot Kapadokya’yı yapma kararı aldık. 8 aylık bir çalışma sonrasında arkadaşlarımız ile şuanda Dream Spor Kapadokya’yı misafirlerimizi ağırlamak için açmış bulunuyoruz” dedi.