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Ünlü oyuncu Ömür Arpacı’ya hırsız şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ömür Arpacı, hırsızlık şoku yaşadı.

Ünlü oyuncu Ömür Arpacı, hırsızlık şoku yaşadı. 9 Mayıs günü ünlü oyuncunun Kadıköy’deki evine giren hırsızlar, önce kontak anahtarını, ardında da arabasını çaldı. Arpacı’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, aracı çalan zanlıyı yakaladı.
Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Arka Sokaklar gibi birçok dizi ve filmde rol alan Ömür Arpacı, 9 Mayıs Günü hırsızlık şoku yaşadı. Kadıköy’deki evinden sabah kalktığında aracının anahtarını bulamayan ünlü oyuncu, aşağı indiğinde arabasının çalındığını fark etti. Hayatının şokunu yaşayan Arpacı, polisi arayarak şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Mayıs’ta Maltepe’de şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın sahte olduğunu tespit edince aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucu aracın Ömür Arpacı’ya ait olduğu anlaşılınca Cem Ö. (25) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, sahte plakalar, hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar ve kerpeten ele geçirildi.
5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Cem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Cem Ö. ile birlikte aracı çalan diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam devam ediyor.

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