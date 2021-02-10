Ünlü oyuncu Oya Okar’ın evine giren hırsızlar yakalandı

Oyuncu Oya Okar’ın evine girerek ziynet eşyalarını ve aracını çalan şüpheliler gözaltına alındı.

Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser’i canlandıran Oya Okar’ın evine geçtiğimiz ay içerisinde hırsızlar girmişti. Ünlü oyuncunun çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getirerek eve girmeyi başarmışlardı. Evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın aracını çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatmıştı. Önce Okar’ın aracını bulan ekipler daha sonra eve girdikleri belirlenen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

