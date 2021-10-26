Ünlü oyuncu Sarah Jayne Dunn, OnlyFans’a katıldı: En çok neyi görmek istediğinizi bana bildirin

23 sezondur devam eden Hollyoaks adlı dizide Mandy Richardson rolüyle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Sarah Jayne Dunn, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yetişkinlere özel sosyal medya platformu OnlyFans’a kayıt olduğunu duyurdu.

Yaptığı duyuruda kendisini artık daha güçlü hissettiğini söyleyen Sarah Jayne Dunn, kontrolü eline almak istediği için OnlyFans’a kayıt olduğunu söyledi.

Yetişkin içerik sitesi için müstehcen fotoğraf çekerken güçlü hissettiğini söyleyen Dunn paylaşımına, “En çok neyi görmek istediğinizi bana bildirin” notunu ekledi.



