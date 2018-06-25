MAGAZİN

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen yüzlerinden Seda Bakan, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye yönelik "Sevgili İnce senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ekranların sevilen yüzlerinden Seda Bakan, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye yönelik "Sevgili İnce senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı.

Kardeş Payı dizisinde oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya üzerinden Muharrem İnce’ye duygusal bir mesajla gönderme yaptı.

‘SENİN HAYATIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK NE GÜZEL’
Güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından Muharrem İnce için “Sevgili vekilince senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey” mesajını paylaştı.

seda

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Anahtar Kelimeler:
seda bakan Muharrem İnce

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyiki varsın muharrem ince...seni seviyorum...
bu neyin kafası.......
davet et gelir
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