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  4. Ünlü oyuncu Seray Kaya öfke kustu! 'Felaket diliyorum' deyip sildi

Ünlü oyuncu Seray Kaya öfke kustu! 'Felaket diliyorum' deyip sildi

09.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, binlerce vatandaşın vefat ettiği Kahramanmaraş depremiyle dalga geçenlere öfke kustu.

Ünlü oyuncu Seray Kaya öfke kustu! 'Felaket diliyorum' deyip sildi

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla depremi alay konusu eden vicdansızlara ateş püskürdü.

Seray Kaya, ''Depremi alay konusu edecek kadar insanlığını kaybetmiş, kalpleri kör olmuş varlıklar için rabbimden felaket diliyorum'' ifadelerini kullandı. Kaya, Al-i İmran suresindeki ''Sen kimi ateşe atarsan, onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Ve bu zalimler yardımcı da bulamazlar'' ayetini de paylaşımına ekledi.

Seray Kaya depremle alay edenlere ateş püskürdü! 'Felaket diliyorum!'

Seray Kaya'nın paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Deprem karşısında çok çaresiz hissettiğini söyleyen güzel oyuncu, ''Hiçbir yere sığamıyorum. Kardeşlerim için korkuyorum, çok korkuyorum. Ya Rab, bu uğursuz gecenin sabahı yok mu?'' dedi.

Seray Kaya depremle alay edenlere öfke kustu 'Felaket diliyorum!'


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Seray Kaya Oyuncu

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