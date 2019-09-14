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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in göbeğinde darp edildik"

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Şevket Çoruh, tiyatro oyununu sergilemek için geldiği İzmir’de köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla uyarıda bulunduğu kişilerce saldırıya uğradığını açıkladı.Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Murat Akkoyunlu ile Narlıdere ilçesinde ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu sergiledikten sonra Konak ilçesinde bir restorana gitti.

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in göbeğinde darp edildik"

Oyuncu Şevket Çoruh, tiyatro oyununu sergilemek için geldiği İzmir’de köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla uyarıda bulunduğu kişilerce saldırıya uğradığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Murat Akkoyunlu ile Narlıdere ilçesinde ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu sergiledikten sonra Konak ilçesinde bir restorana gitti. Restoranın bulunduğu caddede sokak hayvanlarını ezecek şekilde aracını süren sürücüye sözlü uyarıda bulunda. Bu uyarıya tepki veren sürücü ve arkadaşları, Sevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’ya saldırdı. Daha sonrasında restoranda devam eden olay, çevredekilerin araya girmesi ve polisin müdahalesiyle son buldu. Çoruh ve arkadaşı Akkoyunlu, polis ekipleriyle birlikte Kantar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin soruşturmasından sonra kavgaya karıştığı tespit edilen ve çevredeki barlardan birinde çalışan 2 kişiyi gözaltına adlı. Gözaltına alınan 2 kişi de Çoruh ve Akkoyunlu’nun kendilerine saldırdığını iddia ederek şikayette bulundu. Polisin kavgaya karışan diğer kişileri aradığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından tepki gösterdi
Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun Şevket Çoruh, "İzmir’in göbeğinde darp edildik, yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı şimdilik kurtardık. Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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