Ünlü oyuncu Sinem Ekşioğlu'nun 'mucize'si Asil bebek dünyaya geldi!

Doksanlar, Bayram Abi ve Gülizar gibi birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Sinem Ekşioğlu, yaklaşık 10 yıldır miyom (rahmin kas dokusundan gelişen tümör) ile mücadele ediyordu. İlk başlarda miyomların boyutları küçük olduğundan şikayetleri önemsemeyen genç kadın, yıllar boyunca ameliyat tedavisini erteledi. 9 ay önce hamile kalan Sinem Ekşioğlu, kontrole gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

Ekşioğlu’nun muayenesini gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timuçin Timuroğlu, anne karnında biri 15, diğer ikisini 10 ve 8 santim olmak üzere 3 ayrı dev miyoma rastladıklarını söyledi. Buna rağmen hamilelik sonlandırılmadı. Geçtiğimiz hafta doğum sezaryenle gerçekleştirildi. Asil bebek, 9 ay boyunca mücadele ettiği 3 dev kitle ile dünyaya gözlerini açtı. Önce bebeği alan doğum ekibi, ardından annenin yıllardır mücadele ettiği miyomları ameliyatla çıkardı.

"TÜM RİSKLERE RAĞMEN İYİ Kİ ONU DÜNYAYA GETİRDİM"

Sağlıklı bir şekilde bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Ekşioğlu, "Ameliyat olmaktan çok korkuyordum ama ucunda böyle güzel bir mucize vardı. Benim için çok anlamlı bir hediyeydi ve çocuğuma kavuşacağım için kendimi teselli ettim. Doğuma korkuyla girsem de çok şükür bebeğimle sağ salim çıktık. Dev miyomlarımın fotoğraflarını da görünce çok şaşırdım. Asil bebek benim için çok anlamlı ve güzel bir duygu. Tüm risklere rağmen iyi ki onu dünyaya getirdim. Asil bebek bizim mucizemiz hayatımıza hoş gelmiş" dedi.