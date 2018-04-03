Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Afrika'da izdiham yarattı

Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika’yı da etkisi altına aldı.

Tolgahan Sayışman, Afrika'da izdiham yarattı

1 / 9 'Asla Vazgeçmem'in yayınlandığı Afrika ülkelerinden Angola'yı ziyaret eden Tolgahan Sayışman'ı görmek isteyenler havaalanında izdihama neden oldu.

2 / 9 Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika'yı da etkisi altına aldı.

3 / 9 HAYRANLARI DAVET ETTİ HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı 'Asla Vazgeçmem' ile Afrika'da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola'nın başkenti Luanda'ya gitti.

4 / 9 COŞKUYLA KARŞILANDI Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Ünlü oyuncuyu görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama neden oldu.

5 / 9 ÖZEL TİM DEVREYE GİRDİ Özel korumalar ve havaalanı polisi yetersiz kalınca özel timden yardım istendi. Sayışman, sevgi gösterileri eşliğinde güçlükle oteline geçti.

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