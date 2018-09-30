Ünlü oyuncu Tuba Ünsal sahilde çöp topladı

Antalya'da sahil temizliğine katılan oyuncu Tuba Ünsal, sahilden hem çöp hem de sigara izmariti topladı. Ünsal, "En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil" dedi.

İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı. Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı.

'PLAJLAR BİZİM ÇÖP TENEKEMİZ DEĞİL'

Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına doldurup daha sonra çöpe attı. Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi.

Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal şunları söyledi:

"Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım" Temizliğin ardından etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



