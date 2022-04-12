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  4. Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

12.04.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve pilot olan Ümit Erdim, Selena dizisinde canlandırdığı Zülfikar rolü ile akıllara kazındı. Mide ameliyatı ile 60 kilo veren Ümit Erdim yıllar içerisinde adeta başka biri oldu. Erdim'in eşi Seda Erdim, sosyal medyada tarzıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Hayat Bilgisi, Selena, Doksanlar gibi unutulmaz dizilerde rol almış olan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile hayatını birleştirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Seda Erdim mini etekli pozunu sosyal medyadan paylaştı.

ÜMİT ERDİM'İN EŞİ SEDA ERDİM'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Seda Erdim, Instagram üzerinden tarzını konuşturuyor.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Kombinleriyle takipçilerinden tam not alan Seda Erdim bu defa mini etekli pozuyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Seda Erdim Instagram hesabında eşi ve kızıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Seda Erdim ile Ümit Erdim'in Ses Erdim adında bir kız çocukları bulunuyor.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE

Seda Erdim, 2. bebeğine hamile olduğu haberini sosyal medyadan duyurdu. Ailesiyle çektiği pozu Instagram'dan paylaşan Erdim, "Eveeeeet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz" ifadelerini düştü.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den mini etekli poz! Tarzıyla dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim Instagram
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