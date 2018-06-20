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Ünlü oyuncu Umut Oğuz’dan çarpıcı video! 'İspanya’da 22 kez, Türkiye’de sadece 8 kez…'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

Tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, İspanya'ya tatile gitti. Aracının benzin deposunu doldururken Türkiye ile İspanya arasındaki asgari ücreti karşılaştıran Oğuz, gelir ve gider dengesi arasındaki eşitsizliği de ortaya koydu.

Ünlü oyuncu Umut Oğuz’dan çarpıcı video! 'İspanya’da 22 kez, Türkiye’de sadece 8 kez…'

Oyuncu Umut Oğuz, İspanya’da aracının benzin deposunu doldururken bir video çekti. 32 litrelik benzin alan Oğuz, karşılığında 38,57 euro (yaklaşık 212 TL) ödedi.

İspanya’daki asgari ücretin 858 euro (yaklaşık 4730 TL) olduğunu hatırlatan Oğuz, bu parayla ülkede 22 defa benzin deposunu doldurabileceğini söyledi. Türkiye ve İspanya arasındaki ücretleri karşılaştıran Oğuz, Türkiye’de 1600 TL olan asgari ücretle sadece 8 defa depo doldurulabileceğini ifade ederek, “Siyasi bir şey değil, sadece o kadar çok çalışıp, karşılık bulmaması zoruma gidiyor” dedi.


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Umut Oğuz magazin

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