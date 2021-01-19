Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti! Bülent Yıldıran kimdir?

Sanatçı Bülent Yıldıran'ın hayatını kaybettiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağolsun"

"BİR İSİM DAHA KAYIP GİTTİ"

Üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getiren seslendirme sanatçısı, yazar ve sunucu Yekta Kopan ise "Bir isim daha kayıp gitti. Canımız Bülent abimize de veda etmişiz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Bülent Yıldıran 8 Temmuz 1957 tarihinde doğdu. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri’nde amatör olarak başladı. 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne’de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, banka tiyatroları, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare, Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra birçok film ve dizide oynadı. TRT ve özel televizyonlarda birçok dizi, gençlik programları, çocuk programları ve müzik-eğlence programları yaptı. Ayrıca birçok karaktere ses verdi.



