HABER

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa Mobilyacılar Çarışısı’nda ikiz kızları için çocuk odası takımı aldı.Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa Mobilyacılar Çarşısı’nı ziyaret etti.

Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa Mobilyacılar Çarışısı’nda ikiz kızları için çocuk odası takımı aldı.
Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa Mobilyacılar Çarşısı’nı ziyaret etti. Hayranları ile fotoğraf çektiren ve çarşıyı karış karış gezen Elles, ikiz kızları için çocuk odası takımı aldı. Kendisi ile yakından ilgilenen firma sahiplerine teşekkür eden Elles, evleneceklere ve evini yenilemek isteyenleri Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı’na davet etti.
Elles’in alışveriş yaptığı Elbir Bebe sahibi Adnan Elbir, Wilma Elles’in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyerek, "Wilma hanım çok içten, güler yüzlü ve samimi. Haziran ayında da bir kampanyamız olacak. 3 aileye çeşitli hediyelerle mutlu edeceğiz. Çekilişi de Wilma hanım yapacak" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, çocuklarına çocuk odası takımı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çıplak fotoğrafları var

Çıplak fotoğrafları var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Ünlüler iç çamaşırsız gezmeyi sevdi

Ünlüler iç çamaşırsız gezmeyi sevdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.